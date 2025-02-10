Иностранцев, организовавших незаконный въезд в РФ для мигрантов, ждет суд

Иностранцев, организовавших незаконный въезд в Россию для мигрантов, ждет суд в Татарстане.

Выяснилось, в 2022 году иностранцы узнали о затруднениях с получением разрешений на въезд в Россию у восьми мигрантов.

После этого они собрали с них 224 тысячи рублей и вместе с их фотографиями в интернете передали всю информацию неизвестному.

Тот изготовил для них подложные электронные приглашения от имени трех фирм на въезд в Россию. На их основании иностранцы получили деловые визы и осуществили въезд на территорию страны.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.