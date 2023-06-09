Иностранцев на форуме «Формируя будущее» заинтересовали «РЭШ» и технологии проведения ЕГЭ

Некоторые российские проекты и технологические решения в сфере образования вызвали интерес у участников I Международного форума министров образования «Формируя будущее» в Казани. Наиболее популярными оказались «Российский учитель за рубежом» и «Российская электронная школа», а также технологии проведения ЕГЭ и подготовки рабочих кадров, сообщают организаторы мероприятия.

На неформальной встрече министр просвещения России Сергей Кравцов предложил участникам выбрать из более чем 20 тематических направлений те, которые им наиболее интересны для сотрудничества. Участие в форуме «Формируя будущее» приняли делегации из более 30 дружественных РФ стран.

Заместитель министра просвещения Денис Грибов заметил, что собранные данные показали наибольшую популярность проекта «Российская электронная школа». «Этот портал содержит большой массив образовательного контента, который можно использовать в образовательном процессе разных стран», — пояснил он.

По словам чиновника, зарубежные коллеги выразили большую заинтересованность в сотрудничестве по вопросам развития среднего профессионального образования. В частности, участников форума заинтересовала организация обмена методиками по подготовке специалистов рабочих отраслей.

Популярным стал и проект «Российский учитель за рубежом». «Пока семь стран участвуют в реализации этого проекта. В ходе тех встреч, что проходили и проходят на полях форума, уже поступили заявки от других стран, готовых принять в своих школах учителей русского языка и методистов», — добавил Грибов.

Упомянул замминистра и о том, что на форуме презентовали в числе прочего технологию проведения Единого государственного экзамена.