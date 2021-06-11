Иностранцам могут запретить пользоваться услугами российских суррогатных матерей

Депутаты во главе с вице-спикером Петром Толстым внесли на рассмотрение в Госдуму закон, запрещающий иностранным гражданам обращаться за услугами к суррогатным матерям в России, сообщает ТАСС.

Также инициаторы законопроекта предложили уточнить в документе, что услугами суррогатной матери отныне смогут пользоваться только граждане России, состоящие в законном браке, либо одинокая гражданка РФ, которая не может завести собственных детей по состоянию здоровья. Об этом Толстой написал в своем личном канале в Telegram.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, ставший одним из инициаторов нововведения, отметил, что это вынужденная мера, принятая в целях безопасности детей, права которых невозможно защищать после их вывоза за рубеж, ведь по факту рождения они не получают гражданство РФ.

«К сожалению, принимая сегодня в России потенциальных родителей такого ребенка, мы не имеем возможности ни проверить их на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних, ни убедиться в их добрых намерениях. А сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало», — объяснил он.

Согласно предложенному в Госдуме законопроекту, дети, рожденные суррогатными матерями для иностранных граждан, рожденные до вступления запрета в силу, получат российское гражданство.

«Мы понимаем, что определенное количество договоров о суррогатном материнстве с иностранцами к моменту принятия закона будет заключено, поэтому предусмотрели, что этих детей государство возьмет под свою защиту, предоставит им гражданство РФ», — отметил Пискарев.