Иностранцам из нежелательных организаций могут запретить въезд в Россию

Генеральная прокуратура РФ предложила внести поправку в законопроект МВД, регулирующий миграционную политику. Надзорное ведомство инициировало дополнение, запрещающее въезд в Россию иностранцам, связанным с деятельностью нежелательных организаций на территории страны, сообщает ТАСС.

Поправка касается федерального закона «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства...». Генпрокуратура предлагает включить статью, не допускающую пребывания и проживания в России лиц, участвующих в работе иностранных или международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ.

Депутат Госдумы Алексей Чепа поддержал инициативу, отметив, что приезд таких иностранцев вряд ли связан с туризмом или дружественными целями, а скорее преследует антироссийские мотивы. По словам парламентария, предложение обосновано, а Генпрокуратура, вероятно, тщательно изучила возможные риски.