Иностранца осудили за попытку обменять в Казани фальшивые водительские права на настоящие

Сегодня в Приволжском суде Казани в особом порядке рассмотрели дело в отношении гражданина Таджикистана Сангзода Муртазо Азизхона. Мужчину признали виновным в приобретении, хранении, перевозке в целях использования или сбыта либо использовании поддельных водительских прав.

23-летний Сангзода Муртазо Азизхон пришел на заседание со своим двоюродным братом, так как сам он плохо говорит по-русски. Также в суде ему бесплатно предоставили переводчика.

Мужчина полностью признал свою вину и попросил провести заседание в особом порядке.

Подсудимый Сангзода Муртазо Азизхон Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

По версии следствия, гражданин Таджикистана с видом на жительство в России, приобрел в интернете водительские права Таджикистана «распечатанные на струйном принтере» за 20 тысяч рублей. После этого он отправился в ГИБДД, успешно сдал устный экзамен и пошел обменивать фальшивые права гражданина Таджикистана на российские. Сотрудники ГАИ вычислили фальшивку и Сангзода Муртазо Азизхона задержали.

Подсудимый перед вынесением вердикта рассказал, что недавно у него родился ребенок и жена еще не выписалась из больницы. Кроме того, он помогает пожилым родителям, которые находятся в Таджикистане и попросил судью смягчить наказание.

Сангзода Муртазо Азизхон рассказал, что работает поваром в кафе в республике Марий-Эл, однако для чего купил права в интернете – он так и не ответил.

Судья вынес приговор – назначить подсудимому штраф в размере 15 тысяч рублей.