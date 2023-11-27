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Иностранца осудили за попытку обменять в Казани фальшивые водительские права на настоящие
Сегодня в Приволжском суде Казани в особом порядке рассмотрели дело в отношении гражданина Таджикистана Сангзода Муртазо Азизхона. Мужчину признали виновным в приобретении, хранении, перевозке в целях использования или сбыта либо использовании поддельных водительских прав.
23-летний Сангзода Муртазо Азизхон пришел на заседание со своим двоюродным братом, так как сам он плохо говорит по-русски. Также в суде ему бесплатно предоставили переводчика.
Мужчина полностью признал свою вину и попросил провести заседание в особом порядке.
По версии следствия, гражданин Таджикистана с видом на жительство в России, приобрел в интернете водительские права Таджикистана «распечатанные на струйном принтере» за 20 тысяч рублей. После этого он отправился в ГИБДД, успешно сдал устный экзамен и пошел обменивать фальшивые права гражданина Таджикистана на российские. Сотрудники ГАИ вычислили фальшивку и Сангзода Муртазо Азизхона задержали.
Подсудимый перед вынесением вердикта рассказал, что недавно у него родился ребенок и жена еще не выписалась из больницы. Кроме того, он помогает пожилым родителям, которые находятся в Таджикистане и попросил судью смягчить наказание.
Сангзода Муртазо Азизхон рассказал, что работает поваром в кафе в республике Марий-Эл, однако для чего купил права в интернете – он так и не ответил.
Судья вынес приговор – назначить подсудимому штраф в размере 15 тысяч рублей.
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