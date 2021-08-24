Иномарку жителя Казани арестовали за долг в 140 тыс. рублей по алиментам

В центре Казани прошел очередной совместный рейд судебных приставов и инспекторов ГИБДД. Стражи порядка с помощью комплекса «Дорожный пристав выявляли в автомобильном потоке машины должников и останавливали их.

Как рассказала ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФСПП России по РТ Лилия Халимова, приставы и полицейские остановили Daewoo Nexia, владелец которой задолжал по алиментам 140 тыс. рублей. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов, но на него это не подействовало.

За рулем легковушки находился коллега должника, который сразу же сообщил ему о происходящем. Машину арестовали и отправили на штарфстоянку. Теперь у казанца есть 10 суток, чтобы полностью погасить долг, иначе автомобиль будет продан.

«Всего с начала этого года в результате мер судебных приставов Татарстана взыскано свыше 316 млн рублей алиментов», – пояснила Халимова.

