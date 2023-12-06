Иномарка вылетела на повороте, сбила пешехода и влетела во двор частного дома в РТ

Авария произошла сегодня в районе полудня в селе Старое Шугурово Лениногорского района РТ.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии, на улице Советская женщина-водитель Opel Astra не справилась с управлением и вылетела на повороте во двор частного дома. Как выяснилось, в это же время мимо проходил мужчина, которого в результате зажало между иномаркой и забором частного дома.

Со слов очевидцев, пешеход получил травмы, его увезли медики скорой помощи.