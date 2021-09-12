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Ру Тат
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12 сентября 2021  11:25
Полина Шевчук

Иномарка в РТ снесла легковушку, которая остановилась на поворот, четверо пострадали

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Иномарка в РТ снесла легковушку, которая остановилась на поворот, четверо пострадали

Авария произошла накануне после полудня в Арском районе республики.

 

Фото: © 

Как рассказали очевидцы, водитель «Лады» начал притормаживать, чтобы повернуть налево. В этот момент в отечественную легковушку сзади влетела Mazda. От мощного удара «Лада» вылетела с дороги в кювет.

 

Фото: © 

«В результате аварии пострадали четыре человека – трое мужчин и девушка. У двоих молодых людей и девушки голова разбита, раны. Всех забрали медики», – уточнили свидетели ДТП.

 

Фото: © 

 

#авария татарстан #дтп на трассе
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