Иномарка в РТ снесла легковушку, которая остановилась на поворот, четверо пострадали

Авария произошла накануне после полудня в Арском районе республики.

Фото: ©

Как рассказали очевидцы, водитель «Лады» начал притормаживать, чтобы повернуть налево. В этот момент в отечественную легковушку сзади влетела Mazda. От мощного удара «Лада» вылетела с дороги в кювет.

Фото: ©

«В результате аварии пострадали четыре человека – трое мужчин и девушка. У двоих молодых людей и девушки голова разбита, раны. Всех забрали медики», – уточнили свидетели ДТП.