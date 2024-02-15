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Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Казани, ее увезли в больницу
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Сегодня утром автоледи за рулем SsangYong сбила пешехода, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло на Технической улице, когда 47-летняя женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
Пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы в области спины».
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