Иномарка с тремя детьми попала в серьезное ДТП на трассе в Лаишевском районе РТ

Накануне на 15-м километре автодороги Столбище – Атабаево автомобиль Ford Kuga, в салоне которого находились трое детей, съехал в кювет и, переворачиваясь, пролетел около 90 метров по полю.

Как сообщает Госавтоинспекция Лаишевского района, в машине находились дети в возрасте 4, 7 и 9 лет. Ни один из них не был пристегнут, а в автомобиле не было установлено ни одного детского удерживающего устройства.

Самый младший – мальчик, которому в ноябре исполнится пять лет, – сидел на переднем пассажирском сиденье. Во время ДТП его выбросило из салона.

В результате водитель-папа и двое детей были госпитализированы.