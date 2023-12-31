Иномарка с ребенком в салоне вылетела в кювет в Буинском районе

ДТП произошло в районе десяти часов дня вблизи села Степановка в Буинском районе. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

С их слов, водитель Skoda не справился с управлением и вылетел в кювет. Помимо водителя, в салоне авто также находились двое взрослых пассажиров и один ребенок примерно семи лет. Как выяснилось, Skoda направлялась в сторону Ульяновска.

На место оперативно прибыли медики, которые оказали помощь пострадавшему мальчику и водителю иномарки.

Фото: © Очевидцы