Иномарка протаранила шумозащитный экран в Тукаевском районе РТ: водитель погиб

Фото: Прокуратура Тукаевского района РТ

Один человек погиб на 1065-м километре трассы М7 в Тукаевском районе РТ. Об этом «Татар-информу» сообщил прокурор района Руслан Галиев.

По предварительным данным, водитель автомобиля Geely не справился с управлением и врезался в шумозащитный экран.

Водитель иномарки скончался на месте до приезда медиков. Вместе с ним в салоне находились 49-летняя супруга и девятилетний сын, которые были госпитализированы, их состояние уточняется. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ.

«Организована проверка, причины и обстоятельства случившегося выясняются. Ход и результаты проверки контролирует районная прокуратура», – сообщили в прокуратуре Тукаевского района.