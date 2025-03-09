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Происшествия 9 марта 2025 15:26

Иномарка протаранила шумозащитный экран в Тукаевском районе РТ: водитель погиб

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Иномарка протаранила шумозащитный экран в Тукаевском районе РТ: водитель погиб
Фото: Прокуратура Тукаевского района РТ

Один человек погиб на 1065-м километре трассы М7 в Тукаевском районе РТ. Об этом «Татар-информу» сообщил прокурор района Руслан Галиев.

По предварительным данным, водитель автомобиля Geely не справился с управлением и врезался в шумозащитный экран.

Водитель иномарки скончался на месте до приезда медиков. Вместе с ним в салоне находились 49-летняя супруга и девятилетний сын, которые были госпитализированы, их состояние уточняется. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ.

«Организована проверка, причины и обстоятельства случившегося выясняются. Ход и результаты проверки контролирует районная прокуратура», – сообщили в прокуратуре Тукаевского района.

#ДТП с погибшими #тукаевский район
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