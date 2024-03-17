Иногородние студенты проголосовали на выборах Президента России в КФУ

Иногородние студенты сегодня проголосовали на выборах Президента России на избирательном участке, расположенном в здании Казанского Федерального университета. Чтобы проголосовать по месту нахождения, они воспользовались сервисом «Мобильный избиратель».

Студентов, желающих проголосовать, было немало. Поэтому в участковой избирательной комиссии №44 установили дополнительные кабины для голосования и расширили столы для членов УИК, которые работают с избирателями, голосующими не по месту регистрации.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.