Иногородние абитуриенты стали реже приезжать в Нижнекамск

В Нижнекамск стало меньше приезжать иногородних абитуриентов, одна из причин — условия проживания. Об этом на деловом понедельнике заявила руководитель нижнекамского филиала КИУ Ильсоя Мезикова.

По словам спикера, эту тенденцию отмечают все руководители профессиональных образовательных учреждений города. Решением данной проблемы, считает Мезикова, может стать ремонт и строительство новых общежитий.

«Надо обратить внимание, что условия в общежитиях наших профессиональных учебных заведений не совсем в хорошем состоянии, они нуждаются в капитальном ремонте. Возможно, скоро начнет работать программа капитального ремонта и строительства новых общежитий», — отметила она.

Также, по словам Мезиковой, требуется целевое обучение, чтобы было больше бюджетных мест.

«Нам нужны целевики, предприятия, организации должны заключать договоры на целевое обучение. Если нет целевого обучения, очень сложно получить бюджетные места. Это взаимозависимо. У нас предприятия с удовольствием оплачивают целевиков в Москве, Питере, Казани, но выпускники, как правило, не возвращаются. Надо работать со своими», — отметила она.

В качестве поддержки директор филиала предложила вернуть стипендию главы и конкурс дипломных работ. Могут учреждать свои именные стипендии и предприятия.

«Пусть это будет одна стипендия лучшим в этой специальности. Сегодня время требует того, чтобы работодателю со студентами сотрудничать не после того, как они получили дипломы, а начинать их сопровождать, например, с третьего курса. Можно даже провести отбор, сделать собеседование, выбрать себе студентов, их заинтересовать, показать производство. Чтобы они знали, куда придут после окончания учебы», — отметила Мезикова.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин сказал, что готов поддержать идею стипендии главы, а также конкурс дипломных работ и студенческую весну и попросил вузы совместно с Управлением образования подготовить предложения.