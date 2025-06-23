«Иногда бывает полезно ни о чем не думать»: эксперты о психологическом бесплодии

Каким образом в детстве девочка может дать команду своему подсознанию не беременеть? Как жизнь вне законного брака влияет на бесплодие? Эксперты говорят о том, что сила мысли может заставить организм женщины отключить репродуктивную функцию. Как это работает и что с этим делать, «Татар-информу» рассказали психолог и доктор медицинских наук.





Согласно данным мировой статистики, с проблемой бесплодия сталкиваются 17,5% мужчин и женщин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Каждый шестой житель планеты сталкивается с проблемой бесплодия»

Согласно данным мировой статистики, с проблемой бесплодия сталкиваются 17,5% мужчин и женщин, или каждый шестой житель планеты. Современная наука изобрела множество способов, как справиться с этой проблемой, – методы ЭКО, ИКСИ и многое другое применяют в медицинской практике, но и это помогает не всегда.

«Татар-информ» поговорил с психологом и репродуктологом, чтобы узнать все тонкости этой проблемы. Если пара абсолютно здорова, то, по опыту экспертов, проблема может скрываться «в голове».

Психолог Алия Салахова – член Ассоциации перинатальных специалистов и Союза психологов и психотерапевтов России, автор собственных методик и книги о психосоматических причинах бесплодия. Но среди множества заслуг ее главная – материнство. Алия мама пятерых детей!

«Заниматься вопросами бесплодия я начала после того, как стала изучать тему здоровых родов. Первые роды 18 лет назад прошли непросто, у меня сильно подкосилось здоровье, расшаталась психика, мой брак распался. Поэтому когда через шесть лет я снова начала готовиться к родам уже во втором браке, стала интересоваться, как легче пережить этот непростой процесс», – рассказывает Алия.

Она начала изучать информацию о родах, вела свой блог, у нее часто начали спрашивать совета беременные женщины. Тогда Алия занималась маркетингом, преподавала в вузе, но оставила свои занятия ради того, чтобы помогать другим. Постепенно ей начали задавать вопросы не только о родах, но и о вопросах бесплодия.

Алия Салахова – член Ассоциации перинатальных специалистов и Союза психологов и психотерапевтов России, автор собственных методик и книги о психосоматических причинах бесплодия Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Наше тело реагирует на состояние психики – эта реакция может выражаться в различных болезнях»

«Психика – неотъемлемая часть нас, она живет внутри нас. Наша психика и тело существуют вместе, их нельзя разделять, все работает в тесной связке. Наше тело реагирует на состояние психики – эта реакция может выражаться в различных болезнях. И у всех нас на протяжении жизни накапливается определенный багаж психических реакций», – рассказывает психолог.

По словам психолога, беременность может не наступать и из-за реакции тела на психическую реакцию. Существует множество разных причин, по которым тело не допускает беременность: страх родов, отношения с родителями, неуверенность в себе и многое другое, приводит пример Алия Салахова.

«Год назад ко мне приходила женщина, врачи поставили им с мужем диагноз «бесплодие по мужскому фактору». Она шесть раз провела ЭКО в течение четырех лет. После одного группового сеанса с психологом у нее все получилось. Первые двое детей у нее были от первого брака, в котором она прожила очень негативный сценарий: муж пил, бил ее, денег не зарабатывал. Сохранился стресс, на который реагировало тело. Оно взяло себе за норму, что нужно защищаться от рождения детей, потому что это сложно. И потом она, выйдя второй раз замуж, не могла забеременеть на протяжении восьми лет», – поделилась Алия Салахова.

Даже жизнь в незарегистрированном браке, уверяет психолог, может запустить процессы, которые заблокируют репродуктивную функцию Фото: © «Татар-информ»

«Они называют мужем мужчину, с которым просто сожительствуют, живут в иллюзии, что замужем»

По словам психолога, проблема может крыться даже в том, что женщина живет с неподходящим ей мужчиной.

«Правда, в моей практике такое было не часто. Могу сказать по своему опыту, что, наоборот, когда женщина пытается разобраться в себе, ее отношения с партнером налаживаются. Попробуйте посмотреть, как вы проявляете себя в отношениях: может вы боитесь своего мужа, не доверяете ему. А что нужно сделать, чтобы начать ему доверять? Как раскрыть наши отношения? Честно задайте себе эти вопросы, научитесь честно себе на них отвечать», – рассказывает психолог.

Даже жизнь в незарегистрированном браке, уверяет психолог, может запустить процессы, которые заблокируют репродуктивную функцию.

«Некоторые женщины приходят ко мне с вопросами бесплодия, даже не будучи замужними. Они называют мужем мужчину, с которым просто сожительствуют. Они называют их гражданскими мужьями. Женщины живут в иллюзии, что они замужем. Если мужчина не готов пойти в ЗАГС и взять ответственность за свою женщину, что будет, если родится ребенок? Где гарантия, что он не бросит ее? При разводе хотя бы имущество можно поделить, на алименты подать. Но если они просто сожительствуют, женщина останется одна с ребенком на руках и без ничего. 40-летняя женщина пришла ко мне на прием, рассказала, что ее мужчина сказал, что переедет к ней от мамы только когда она забеременеет. Она делал ЭКО, разные процедуры, лишь бы забеременеть. Надо очень сильно себя не любить, чтобы соглашаться на такое. Мне кажется, это даже какой-то клинический случай», – приводит пример Алия Салахова.

«Если женщина не разрешает себе глубоко внутри принять решение стать мамой, у нее ничего не получится» Фото: © «Татар-информ»

«Глядя на то, как подруга снова родила, а соседка забеременела, начинают копить в себе агрессию»

Женщины, которые не могут забеременеть часто задумываются над тем, почему именно у них не получается, а, например, неблагополучные семьи с легкостью обзаводятся детьми.

«Я не занималась изучением этого вопроса. Но в ответ возникает другой вопрос: “А зачем вы смотрите на других, зачем сравниваете себя с кем-то?”. Ощущение, что женщине неинтересно жить своей жизнью, ей интересно посмотреть на других, вместо того, чтобы наладить свои процессы и начать жить свою жизнь. Есть состояние “жить жизнь” и противоположное – “думать о жизни”. Думать о жизни можно бесконечно – наш ум может завести нас в такие дебри, где можно придумать самые разные хитросплетения», – советует она.

Не надо испытывать негатив и портить себе жизнь из-за того, что у вас не получается забеременеть, говорит психолог

«Некоторые женщины глядя на то, как подруга уже второго родила, а соседка легко забеременела, начинают копить в себе агрессию. Смотрите на это с другой стороны – радуйтесь: раз у них получилось, значит и вы тоже скоро уйдете в декрет», – говорит психолог.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я не признаю, что от гнева болит голова, а от неуверенности в себе – почки»

Некоторые психосоматологи, отмечает Алия Салахова, структурировали в таблицу разные виды боли и соотнесли их с причинами.

«Я так не работаю и считаю, что причина в болезнях и болях индивидуальна. Я не признаю, что от гнева болит, например, голова, а от неуверенности в себе – почки. Это все условно. Триггер у всех свой. Так же и причина бесплодия – у каждого человека индивидуальна», – уверена она.

Алия объясняет, что бесплодие – это отсутствие каких-либо репродуктивных органов, в случае же, когда они есть, но не работают, причина, по ее мнению, в психосоматике.

«Врачи ставят диагноз бесплодие, основываясь на своих протоколах, но надо понимать, что все строго индивидуально. Иногда врачи сами отправляют пациенток к психологам, понимая, что проблема засела в голове», – рассказывает Алия Салахова.

Чтобы решить проблему, психолог советует начать внимательно наблюдать за собой.

«Мы должны проживать каждый процесс и осознавать его: вот я дышу, разговариваю, нужно понимать, откуда вам приходят определенные слова, мысли или какие-то болезни. Нужно начинать с таких элементарных вещей. Потому что часто современный человек живет на автомате. Вот эти автоматические процессы запечатываются в теле в виде непрожитой агрессии, страха и так далее. У нас на уровне репродуктивных органов живет безопасность и у женщины с проблемами в этой сфере, часто возникают сложности именно с безопасностью. Например, опыт насилия, опыт неблагополучной семьи, в которой папа пил. Маленькая девочка тогда среагировала, и ее реакция осталась в теле – итог бесплодие, болезни и так далее», – объясняет психолог.

Еще один важный момент, о котором рассказывает психолог, связан с тем, что женщина, которая не может получить желаемое начинает чувствовать себя жертвой. Такая позиция только мешает.

«Начните заниматься тем, что нравится, выйдите из позиции жертвы. Женщина думает: “Если у меня получится, я буду радоваться, а если нет – я буду себя гнобить”. Начните думать о том, чего вы действительно хотите: найдите работу, которая приносит вам удовольствие, займитесь спортом, которым давно хотели заняться. Поймите, что вам нравится», – говорит Алия.

Фото: © «Татар-информ»

«Настолько боялась родов, что, как только вышла замуж, заболела артритом»

«У меня была клиентка, которая очень боялась родов. Она настолько этого боялась, что у нее появилась болезнь, при которой нельзя было беременеть – ревматоидный артрит. Он появился у нее, как только она вышла замуж. Девять лет она лечила эту болезнь. Пока она не разобралась у себя в голове, болезнь не ушла. Хотя это считается аутоиммунным неизлечимым заболеванием. Она поборола свой страх, поменяла себя, сменила работу и родила ребенка», – рассказывает Алия.

Если в детстве мама говорила, что дети – это крест, сама одна своими силыми воспитывала ребенка или папа был слабее мамы, и она постоянно над ним доминировала, то есть занимала позицию мужчины – все это может стать причиной бесплодия.

«В таких история женщина может закрепить в теле мысль о том, что иметь детей небезопасно. В таком состоянии со здоровьем может случиться все, что угодно, может даже вырасти миома, лишь бы не допустить беременность. Одна из первых клиенток 17 лет не могла забеременеть. Она планировала беременность с 18 лет, всю жизнь ходила по разным тарологам, астрологам, колдунам и все ей говорили, что она не будет иметь детей. Ее буквально программировали на это. Только выпустив эмоциональные ограничения из тела, она смогла забеременеть. Сейчас она беременна уже вторым ребенком», – поделилась историей Алия.

Она считает, что бесплодие – это выбор. И если женщина не разрешает себе глубоко внутри принять решение стать мамой, у нее ничего не получится. Если женщина сама не хочет, и не верит в себя, ей ничто не поможет. Нужен хотя бы какой-то процент веры.

«У женщин материнский инстинкт врожденный, поэтому любая женщина хочет иметь детей» Фото: © «Татар-информ»

Психотравмы, родовые сценарии, задачи души и Божественный замысел

«Помощь психолога поможет только тогда, когда женщина готова работать над своей проблемой и делать все для этого. Если она будет со скептицизмом относиться к этому, ничего не выйдет», – рассказывает психолог.

Есть пять уровней решение проблем психологического бесплодия, говорит она.

«Первый уровень – это личная история. Реакции на опыт родителей, бабушек, дедушек и запреты, которые мы ставим себе в детстве. Второй уровень – культура. Это общество, в котором мы живем, где могут сказать: “Вам давно пора, 35 это уже поздно, давай быстрее замуж”. Женщина из-за этого испытывает стресс, выходит замуж за первого встречного и так далее», – объясняет Алия.

Третий уровень, по мнению психолога, это родовые сценарии – генетическая память, которая передается до седьмого колена, что доказано наукой. Здесь могут повлиять даже аборты, которые делала прабабушка, рассказывает она.

«Четвертый уровень – задачи души. Душа запланировала, прежде чем прийти в этот мир, раскрыть в себе некие навыки, какой-то потенциал. И женщина постоянно глубоко внутри себя ставит блоки на пути к цели стать мамой. Пятый уровень самый глубокий – это Божественный замысел. Если женщина не идет по жизни своей дорогой, не делает то, что запланировала, не выполняет свою миссию в жизни, то с этим работать тяжелее всего», – говорит Алия Салахова.

Светлана Губайдуллина считает версию о том, что причина бесплодия чаще связана с психологическими проблемами, имеющей право на жизнь Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Рефлекс размножения настолько сильный, что подавить его очень сложно»

Версию о том, что причина бесплодия чаще связана с психологическими проблемами, считает имеющей право на жизнь и заместитель главного врача Клиники медицинского университета Светлана Губайдуллина. Она имеет многолетний опыт в работе и помогла появиться на свет сотням детей.

«Рефлекс размножения настолько сильный, что подавить его очень сложно. Природа создала нас так, чтобы мы размножались. Поэтому, если говорить о психосоматике, она развивается не сразу и не всегда является первопричиной. Как бывает: пара поженилась, начала планировать ребенка и вдруг у них не получается. Сразу говорить о том, что причина в голове, нельзя. Они начинают лечиться, в какой-то момент случается – женщина начинает переживать из-за того, что беременность не наступает. Вот тут и может проявиться психосоматика», – объясняет Светлана Губайдуллина.

Мужчины относятся к этой проблеме легче, уверяет врач, потому что в природе чувства отцовства нет. Поэтому они не сильно страдают от того, что в семье нет детей, уверяет она.

«А вот у женщин материнский инстинкт врожденный, поэтому любая женщина хочет иметь детей. По статистике, брак распадается, если бесплоден муж. Женщина начнет искать мужчину, который сможет иметь детей. Если же женщина бесплодна, то брак из-за этого, как правило, не распадается. Поскольку женщина имеет этот инстинкт, она внушает себе, что от этого очень страдает ее муж, у нее начинается развиваться комплекс. Но это на самом деле не так. Если бы они пообщались с психологом, они бы все поняли. Мужчины достаточно легко переносят это», – поделилась Светлана Губайдуллина.

Мужчина начинает переживать, когда врачи говорят ему, что он бесплоден – это бьет по самооценке, объясняет врач.

«Вот этого мужчинам говорить в лоб я никогда не рекомендую, иначе у них руки опускаются. Все это связывают не с самим фактом зачатия, а с мужской силой, что часто никак не связано», – рассказывает Светлана Губайдуллина.

Психосоматика у женщины возникает, когда она уже прошла все круги ада, побывала у всех врачей, прошло много лет, а беременность никак не наступает. И женщина начинает на этом зацикливаться, говорит она.

«Зацикливаясь, женщина загоняет себя в состояние стресса, а реакция на стресс в человеческом организме – это повышенная свертываемость крови, гиперкоагуляция. Это тоже защитный механизм. Когда солдаты идут в атаку, они испытывают стресс, и чтобы они не истекли кровью после ранения, организм запускает процесс, благодаря которому кровь сворачивается быстрее. Во время родов также повышается сворачиваемость крови. И вот у женщин, живущих в постоянном стрессе, случается то же самое. При таком состоянии беременность не наступает, потому что эмбрион не может закрепиться в матке – гиперкоагуляция его уничтожает, получается замкнутый круг», – объясняет акушер-гинеколог.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Прежде, чем начать лечение, нужно хорошенько вникнуть в проблему пары»

Но разомкнуть этот круг очень легко, уверяют эксперты. Некоторые пациенты Светланы Губайдуллиной беременеют просто после разговора, рассказывает она.

«Порой смотришь, у нее и у мужа все в порядке, а беременности нет. Начинаешь им объяснять, что не надо постоянно подсчитывать время овуляции, что нужно расслабиться, а не жить в постоянном ожидании беременности, потому что это уже является отклонением, людей заклинивает. И вот когда они понимают все это, справляются со своим стрессом, наступает беременность», – отметила акушер.

У каждой женщины своя причина бесплодия. Таких причин, по словам врача, может быть множество, как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Но надо понимать, что лечить бесплодие по какой-то схеме невозможно.

«Бывает, конечно, что мы выявляем какие-то проблемы со здоровьем. Но прежде, чем начать лечение, нужно хорошенько вникнуть в проблему этой пары. Общие рекомендации не помогут. Часто я советую: отрешитесь от этого всего, просто поживите в свое удовольствие, ни о чем не думая. Это тоже дает хороший эффект. Когда говоришь, что есть куча выходов, в том числе суррогатное материнство и в конце концов детдом. Люди начинают полегче относиться к этой проблеме, и у них все получается», – рассказывает врач.

Светлана Губайдуллина советует – параллельно с лечением и работой над психологическими проблемами, обратить внимание на свой рацион. Нужно сократить количество сладкого, алкоголя, и других продуктов, которые приводят к обездвиживанию сперматазоидов. Следует включить в меню побольше афродазиаков, которые содержат в большом количестве цинк и медь, – они активизируют работу яичников.

«А вообще, над нами Всевышний, и мы не можем дать жизнь, если этого не хочет Бог. Как хотите это, так и понимайте, но это так», – отметила она в завершении нашей беседы.