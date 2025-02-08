Иноагентов и лиц с двойным гражданством исключат из Квалифколлегии судей РТ

Фото: © «Татар-информ»

Членам Квалификационной коллегии судей Татарстана хотят запретить иметь иностранное гражданство. Соответствующий законопроект внес в Госсовет РТ депутат Александр Чубаров.

«Установлено, что представитель общественности не вправе иметь гражданство (подданство) иностранного государства, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе также отмечено, что полномочия члена Квалификационной коллегии судей могут досрочно прекратить, если он попадет в реестр иностранных агентов.

Такие требования установлены федеральным законодательством. Соответствующие изменения предусмотрены в республиканском законе «О представителях общественности в Квалификационной коллегии судей РТ».