news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 8 февраля 2025 07:00

Иноагентов и лиц с двойным гражданством исключат из Квалифколлегии судей РТ

Иноагентов и лиц с двойным гражданством исключат из Квалифколлегии судей РТ
Фото: © «Татар-информ»

Членам Квалификационной коллегии судей Татарстана хотят запретить иметь иностранное гражданство. Соответствующий законопроект внес в Госсовет РТ депутат Александр Чубаров.

«Установлено, что представитель общественности не вправе иметь гражданство (подданство) иностранного государства, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе также отмечено, что полномочия члена Квалификационной коллегии судей могут досрочно прекратить, если он попадет в реестр иностранных агентов.

Такие требования установлены федеральным законодательством. Соответствующие изменения предусмотрены в республиканском законе «О представителях общественности в Квалификационной коллегии судей РТ».

#коллегия судей #законопроект
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Чай с хазратом: «Странно видеть семьи, которые заводят не детей, а маленькую собачку»

Чай с хазратом: «Странно видеть семьи, которые заводят не детей, а маленькую собачку»

9 февраля 2025
Габдельфат Сафин: «Мне, слава богу, хватает ума не влюбляться»

Габдельфат Сафин: «Мне, слава богу, хватает ума не влюбляться»

9 февраля 2025