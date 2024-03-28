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Инноваторы Татарстана смогут получить гранты в три миллиона на проверку своих гипотез
Фонд содействия инновациям и Минэкономразвития РФ запустили прием заявок на конкурс «Старт-Взлет». Принять участие в конкурсе могут только физические лица, а объем поддержки составит 3 млн рублей без софинансирования проекта, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Победители конкурса проведут прикладные научные исследования и экспериментальные проверки собственных гипотез. Это позволит оценить реализуемость проекта в целом и возможность создания продукта, востребованного на рынке.
Проекты отбираются по таким тематическим направлениям, как цифровые технологии, медицина, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO», который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Прием заявок завершится 20 мая текущего года.
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