Инноваторы Татарстана смогут получить гранты в три миллиона на проверку своих гипотез

Фонд содействия инновациям и Минэкономразвития РФ запустили прием заявок на конкурс «Старт-Взлет». Принять участие в конкурсе могут только физические лица, а объем поддержки составит 3 млн рублей без софинансирования проекта, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Победители конкурса проведут прикладные научные исследования и экспериментальные проверки собственных гипотез. Это позволит оценить реализуемость проекта в целом и возможность создания продукта, востребованного на рынке.

Проекты отбираются по таким тематическим направлениям, как цифровые технологии, медицина, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO», который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Прием заявок завершится 20 мая текущего года.