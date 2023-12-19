Инновации обсудили на заседании совета директоров ТНХИ-холдинга с Миннихановым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». На встрече были рассмотрены ряд инновационных проектов.

«Среди них — импортозамещение малотоннажной химии, улучшение качества асфальта, безопасные облачные системы, дронопорты», — сообщает пресс-служба руководителя республики.

Научные возможности в области мало- и среднетоннажной химии представил гендиректор ООО «Менделеевский инжиниринговый центр» (Москва) Ратмир Дашкин.

«Предлагается создание Центра пилотирования технологий в Татарстане. Можно будет обкатывать существующие технологии и создавать новые продукты. Ранее мы ориентировались на технологии из Европы, а сейчас — на поставщиков из Китая и Индии. Если идти по классическому пути разработки оборудования — это 2-3 года. Модульный способ позволяет сократить сроки», — рассказал Дашкин.

Гендиректор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин поддержал идею создания подобного центра: «Это важно для компаний „СИБУР“, „Нэфис“, „Аммоний“».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов предложил создать рабочую группу и поручил подключиться Минпромторгу республики.

В КФУ ведется разработка прорывных технологий и запускаются пилотные производства малотоннажной химии для нефтяников. Завкафедрой Института геологии и нефтегазовых технологий Михаил Варфоломеев отметил, что доля импорта в малотоннажной химии составляет 80%, а по некоторым направлениям отечественные аналоги отсутствуют.

Среди направлений деятельности он назвал ПАВы, предварительно сшитые гелевые частицы для гидроразрыва пласта (ГРП), ингибиторы гидратообразования, деэмульгаторы — эти композиции повышают нефтеотдачу пластов.

«Готовы запустить такую программу, в которую будут вовлечены научные и промышленные партнеры из Татарстана и других регионов РФ», — резюмировал докладчик.

Завкафедрой технологии нефти, газа и углеродных материалов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Алим Кемалов рассказал об улучшении качества асфальтобетонного покрытия — он предложил применять адгезионные присадки для современных марок битума и стабилизирующие добавки для щебеночно-мастичного асфальтобетона, что позволит избежать образования колеи при укладке и расслаивания смеси при транспортировке.

«Самая нужная тема. Мы через каждые 2-3 года верхний слой меняем, а интенсивность движения будет только увеличиваться. Нужно расширить экспериментальные площадки», — прокомментировал Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Компания «МегаФон Облако» предложила компаниям отечественные ИТ-решения для повышения безопасности и отказоустойчивости, защиту от DDOS-атак, а гендиректор ООО «Русдронопорт» Николай Ряшин представил дронопорты и зарядные станции для БПЛА.

«Многие дроны самолетного типа у нас появились благодаря нефтегазовой отрасли. Эта отрасль первая по использованию беспилотников. Несколько лет назад выпустили станции базирования — такие дома для дронов. Оттуда вылетает и туда же возвращается БПЛА, станция обслуживается роботом», — рассказал докладчик.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос о поставках углеводородного сырья и нефтехимической продукции внутри Татарстана, в том числе МСБ.