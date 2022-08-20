Малые инновационные предприятия Татарстана смогут получить грант до 4 млн рублей от Фонда содействия инновациям, приняв участие в конкурсе «Старт-1». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Конкурс разделен на шесть направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.

Программа «Старт» направлена на создание поддержку малых инновационных предприятий, находящихся на начальной стадии развития и стремящихся начать производство новой продукции, технологии или услуги с использованием результатов собственных исследований.

В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридические лица – субъекты малого предпринимательства. Подать заявку можно на сайте до 5 сентября 2022 года.