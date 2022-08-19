В Казани на форуме «Сообщество» рассмотрят практики сохранения культурного наследия

Новые практики и технологии в области сохранения культурного наследия, а также их использование в качестве драйверов развития территорий обсудят на форуме Общественной палаты России «Сообщество», который пройдет в Казани 24 и 25 августа. Об этом сообщил председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.

«Творческое развитие человеческого наследия — это всегда сохранение тех вневременных ценностей, которые накоплены нашей многогранной культурой, и одновременно проектирование будущего, создание нового, часть из которого тоже останется в веках», — заявил Максимов.

Дискуссия развернется на экспертной сессии «Живое наследие. Культурное наследие народов России — основа укрепления единства нации». Эксперты займутся выявлением малоизвестных объектов культурного наследия Приволжского федерального округа, которые могут вызвать интерес туристов, а также рассмотрят практики их сохранения и оживления. Кроме того, будут обсуждаться способы привлечения к этой работе власти, бизнеса и СМИ.

Отдельно участники сессии изучат запросы носителей креативных практик на необходимую им помощь.

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. В 2022 году его мероприятия уже прошли в Новосибирске и Липецке, еще одно состоится в Петрозаводске. Итоговый форум «Сообщество» будет организован в Москве в начале ноября.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и просто неравнодушные граждане.