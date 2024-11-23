Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Инновационные компании Татарстана приглашают на повышение квалификации
Специалистов и руководителей компаний, продвигающих технологическое развитие Татарстана, приглашают на бесплатные курсы повышения квалификации, которые начнутся с 25 ноября этого года.
Три уникальные программы пройдут в очном формате на площадках Казани, Иннополиса и Набережных Челнов. Организаторами мероприятия выступают Академия наук РТ и Университет Иннополис.
Так, модуль «Стимулирование изобретательской активности» для тех, кто создает технологии будущего пройдет 25-27 ноября в Иннополисе, «Методологические аспекты экспорта технологий» для тех, кто работает на международных рынках проведут 4-6 декабря в Казани, а «Управление интеллектуальной собственностью» с 29 ноября по 3 декабря в Челнах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»