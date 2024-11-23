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Экономика 23 ноября 2024 15:53

Инновационные компании Татарстана приглашают на повышение квалификации

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Специалистов и руководителей компаний, продвигающих технологическое развитие Татарстана, приглашают на бесплатные курсы повышения квалификации, которые начнутся с 25 ноября этого года.

Три уникальные программы пройдут в очном формате на площадках Казани, Иннополиса и Набережных Челнов. Организаторами мероприятия выступают Академия наук РТ и Университет Иннополис.

Так, модуль «Стимулирование изобретательской активности» для тех, кто создает технологии будущего пройдет 25-27 ноября в Иннополисе, «Методологические аспекты экспорта технологий» для тех, кто работает на международных рынках проведут 4-6 декабря в Казани, а «Управление интеллектуальной собственностью» с 29 ноября по 3 декабря в Челнах.

#Казань #Набережные Челны #иннополис #курсы повышения квалификации
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