Инновационная школа «Летово» запустила соцсеть для обучения учителей из регионов РФ

Образовательную блог-платформу для специалистов, работающих с детьми и подростками в сфере образования запустила инновационная школа «Летово». Социальная сеть будет способствовать междисциплинарному диалогу и обмену практиками работы с детьми в разных регионах РФ и странах мира. Об этом сообщает пресс-служба образовательной организации.

Платформа «ЛетовоМетод» дает возможность учителям рассказывать о своих методических разработках, приемах, успешных кейсах и обеспечивает удобный поиск по интересующим темам. Кроме того, она должна стать «мостом» между профессионалами, работающими с детьми в кружках, музеях, домах творчества. Сервис разрешает анонсировать дискуссии и события, создавать опросы и прикреплять к ним видео, а также направлять индивидуальные запросы на методическую помощь.

По словам директора школы «Летово», члена общественного совета при Минпросвещения РФ Михаила Мокринского, для представителей профессионального сообщества из разных регионов важен обмен знаниями.

«Он дает шанс найти оптимальные решения для самых сложных педагогических кейсов и открывает широкие возможности для профессионального развития преподавателей. Платформа позволяет как нашим учителям, так и другим преподавателям, не только развивать свои педагогические навыки, обмениваться новейшими методическими наработками, но и тестировать новые идеи», - уверен Мокринский.

По словам организатора платформы «ЛетовоМетод» Петра Сафронова, соцсеть для учителей уже вызвала интерес среди участников профессионального сообщества.

«В 2021/2022 году мы планируем привлечь на платформу более 10 тысяч пользователей, а также организовать запуск англоязычной версии», - отметил он.

Ознакомиться с постами преподавателей может любой зарегистрированный пользователь, однако выкладывать материалы можно только после предварительной модерации.

Любой участник соцсети может установить соответствия между темой, поднятой в посте одного автора, и инструментом, который предложил другой эксперт. То есть у любого члена сообщества есть возможность, прочитав ленту, предложить написавшему заинтересовавший материал решение, которое есть в другом посте.

Школа «Летово» — это часть системы социальных лифтов России. Проект позволяем одаренным детям из разных регионов России получить доступ к образованию мирового уровня независимо от уровня достатка их семей. Школа расположена в Новой Москве на земельном участке в 60 га и представляет собой автономный образовательный комплекс.