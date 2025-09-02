Инновации, стартапы и будущее городской среды: конференция «Диалоги» пройдет в Казани

Исполнительный комитет Казани внес изменения в постановление о проведении архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги», которая состоится зимой. Новая редакция документа уточняет порядок проведения мероприятия и программу выступлений и проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно постановлению, конференция пройдет с 4 по 6 декабря 2025 года. Точный адрес проведения будет опубликован на официальном портале органов местного самоуправления Казани не позднее 21 ноября.

Участники конференции разделены на две категории: спикеры и гости, включая представителей СМИ. Спикеры выступят с докладами и презентациями.

Программа конференции включает:

4 декабря: открытие площадки и выступления на тему «Пространства для развития молодежи и креативных индустрий»;

5 декабря: продолжение обсуждений по теме развития молодежных и креативных пространств с 10:00 до 13:50, а с 14:00 до 17:30 – доклады об инновационных стартапах в архитектуре и градостроительстве;

6 декабря: с 10:00 до 13:50 – обсуждение будущего городской среды, альтернативного жилья и креативных индустрий, с 14:00 до 17:30 – презентации по экономике городских пространств.

Контроль за исполнением возложен на начальника Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета Казани Андрея Лобова.