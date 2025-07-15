Innostage на Kazan Digital Week: рекордная кибербитва и новый взгляд на киберустойчивость

С 17 по 19 сентября в международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдет масштабный федеральный форум Kazan Digital Week 2025 — одна из ключевых площадок в России для обсуждения цифровых технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта. Компания Innostage выступает официальным партнером форума и примет участие не только в деловой программе, но и в ряде активностей, включая проведение кибербитвы — открытого турнира по информационной безопасности.

По традиции Innostage организует на форуме Всероссийскую студенческую кибербитву — открытый турнир по информационной безопасности, который в этом году обещает стать особенно запоминающимся. Уже побит рекорд по количеству заявок от вузов — на сегодняшний день зарегистрировано 84 команды, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в этом году формат кибербитвы расширен: впервые в соревновании примут участие ветераны СВО. На данный момент зарегистрировались 115 участников, которые пройдут бесплатную образовательную программу и смогут проявить себя в турнире. Эта инициатива направлена на повышение адаптации ветеранов к гражданской жизни и формирование нового кадрового резерва в сфере информационной безопасности.

Помимо организации турнира по кибербитве, компания Innostage примет активное участие в деловой программе Kazan Digital Week 2025. Одним из ключевых направлений форума станет тема киберустойчивости — актуальный вызов для бизнеса и государства в условиях растущих цифровых угроз.

По словам директора по стратегической трансформации бизнеса Innostage Никиты Аронова, 72% крупных организаций в России фиксируют рост киберрисков, что стимулирует развитие рынка и увеличение инвестиций в кибербезопасность.

Тотальная защита стала утопией — важно строить киберустойчивость, то есть системы, способные не допускать критического ущерба и быстро восстанавливаться после атак. Республика Татарстан стала первым регионом России, который активно внедряет инициативу «Киберустойчивый регион», исследуя и применяя инновационные подходы к обеспечению киберустойчивости и безопасности цифровой инфраструктуры.

В рамках деловой программы компания представит инициативу «Киберустойчивый регион», объединяющую государственные структуры, бизнес и общество в единую экосистему. Особое внимание будет уделено теме киберстрахования — важному инструменту управления финансовыми рисками в условиях роста киберугроз. Эксперты обсудят существующие вызовы и перспективы развития рынка киберстрахования в России.

Форум Kazan Digital Week 2025 пройдет в международном выставочном центре «Казань Экспо» с расширенной выставочной площадью, включающей около 220 компаний и более 100 тематических секций, круглых столов и мастер-классов. В деловой программе запланировано 90 мероприятий с участием более 500 спикеров, из которых 60 — зарубежные эксперты, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом.

Innostage — российский технологический лидер в области кибербезопасности и цифровой устойчивости. Компания специализируется на разработке и внедрении комплексных решений по защите информации. Innostage является разработчиком инициативы «Киберустойчивый регион» и реализует проекты федерального масштаба в области защиты критической инфраструктуры.

Компания входит в топ-10 лидеров рынка информационной безопасности России.

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