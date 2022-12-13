Иннополис запустит доставку по воздуху с помощью беспилотников

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На территории Иннополиса в 2023 году планируют запустить сервис доставки с использованием беспилотников, сообщил мэр города Руслан Шагалеев на брифинге в Кабинете министров Татарстана.

«В этом году мы инициировали запуск экспериментально-правового режима и надеемся, что в 2023 году он будет принят. Мы начнем тестировать различные сервисы по доставке беспилотными летательными аппаратами на территории города», – заявил Шагалеев.

Он также напомнил, что в Иннополисе успешно работают беспилотные такси и роботы-доставщики, которые стали визитной карточкой города. Всего в Иннополисе на сегодняшний день работают 8 такси и 15 роботов-доставщиков.