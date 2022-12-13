Иннополис за пять лет увеличил налоговые поступления в бюджет в пять раз

Общая сумма налогов в бюджеты всех уровней в Иннополисе в этом году достигла 3,6 млрд рублей, сообщил мэр города Руслан Шагалеев на брифинге в Кабинете министров Татарстана.

«С 2017 года сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней России выросла в пять раз с 700 млн рублей в 2017-м до 3,6 млрд рублей в этом году», – рассказал он.

Шагалеев также отметил, что средняя ежемесячная заработная плата в городе составляет свыше 146 тыс. рублей. Количество местных жителей составляет порядка 4,5 тыс. человек, а еще около трех тысяч постоянно приезжают на работу из близлежащих городов.