Иннополис в 2024 году посетили 150 тыс. гостей

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Иннополис в прошлом, 2024 году посетили 150 тыс. гостей. Об этом рассказал глава IT-города Дмитрий Вандюков, выступая с речью на открытии первого в населенном пункте четырехзвездочного отеля KRAVT HOTEL INNOPOLIS, сообщает пресс-служба вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова.

«Каждый год в Иннополис приезжает все больше туристов <...>. Город дает возможность заглянуть в будущее, влюбиться в науку и технологии. Новый отель стал важным объектом развивающейся туристической инфраструктуры Иннополиса», – подчеркнул Дмитрий Вандюков.

«Открытие нового отеля – это дополнительный катализатор экономического роста Иннополиса и комфортного пребывания гостей. <...> Это прекрасная возможность для профессионального развития и роста местных жителей, которые могут получить опыт работы в сфере гостиничного бизнеса, изучить современные стандарты обслуживания и управления отелями международного уровня», – отметил в свою очередь заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

Новый гостиничный объект рассчитан на 44 номера: 88 гостевых мест и 3 дополнительных. Это 24 комнаты категории «стандарт», 15 номеров формата «улучшенный стандарт», 3 двухкомнатных люкса и 2 номера для маломобильных гостей. Предусмотрен конференц-зал площадью 197 кв. м, оборудованный интерактивной видеостеной для презентаций, а также переговорные комнаты и тренажерный зал.

Строительство отеля финансировалось в том числе за счет заемных средств по льготной кредитной ставке, субсидируемой из федерального бюджета, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Финансовым партнером проекта выступил «Сбер». Управлять объектом будет сама компания KravtGroup. В будущем она рассматривает вариант строительства в Иннополисе современного апарт-отеля.