Иннополис станет одной из площадок проведения марафона «Новое Знание»

С 1 по 3 сентября Татарстан станет одной из площадок проведения II федерального Просветительского марафона «Новое Знание», организованного Российским обществом «Знание». Республика представит тематический трек «Цифровой мир и Медиа». Мероприятия пройдут в Иннополисе.

II федеральный Просветительский марафон «Новое Знание» будет приурочен ко Дню знаний, в роли лекторов и наставников выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

В марафоне запланированы лекции, интервью и дискуссии из студий, видеоэкскурсии из уникальных мест страны. Ожидаются выступления из театров, музеев, образовательных центров, офисов крупнейших российских компаний, со спортивных стадионов. Зрители смогут стать участниками дебатов между учеными, предпринимателями, артистами и общественными деятелями.

Основными площадками мероприятия станут студии в шести городах, откуда будут организованы трансляции марафона для зрителей. Каждый город представит свой тематический трек: Москва — трек «Знание», Санкт-Петербург — «Спорт», Казань — «Цифровой мир и Медиа», Нижний Новгород — «История и культура», Владивосток — «Бизнес», Сочи — «Наука и технологии».

Зрители по всей России смогут увидеть выступления спикеров II Просветительского марафона «Новое Знание» на сайте https://marathon.znanierussia.ru, а также в группе Российского общества «Знание» во «ВКонтакте» https://vk.com/znanierussia.

Также в рамках II федерального Просветительского марафона тысячи лекторов, просветителей и наставников отправятся в российские школы и выступят перед детьми на открытых уроках. Инициативу под названием «Поделись своим знанием» поддержат представители общественных организаций, государственные деятели, губернаторы и руководители крупнейших российских корпораций. Школьники и студенты посетят десятки российских предприятий в формате Дней открытых дверей, где они смогут расширить свой кругозор и познакомиться с потенциальными работодателями.