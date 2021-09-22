Иннополис станет главной тестовой площадкой для беспилотников

Особая экономическая зона «Иннополис» и Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) договорились о совместном развитии беспилотного транспорта.

Как сообщает пресс-служба ОЭЗ, соответствующее соглашение организации подписали на Kazan Digital Week 2021.

Иннополис предоставит инфраструктуру для тестирования российского беспилотного транспорта. Кроме того, обе стороны планируют стимулировать развитие и популяризацию электромобильного и подключенного транспорта и инфраструктуры.

«Объединение ресурсов Иннополиса и экспертизы ассоциации даст большой толчок в развитии электрического и беспилотного транспорта в России. По сути, Иннополис становится главной площадкой для тестирования подобных видов транспорта, что способствует их скорейшей интеграции в среду других городов России», ­– цитирует генерального директора ОЭЗ «Иннополис» Рената Халимова пресс-служба.

В ОЭЗ уже тестируются IoT-технологии, в том числе и беспилотный транспорт. В частности, с 2018 года на территории зоны передвигается беспилотное такси, в 2020 году здесь был испытан беспилотный «КАМАЗ».