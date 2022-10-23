Иннополис примет Всероссийский чемпионат по искусственному интеллекту

С 26 октября по 25 ноября пройдет третий Всероссийский чемпионат «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В течение месяца участники со всей страны в онлайн-формате займутся решением задач на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта от АНО ВО «Университет Иннополис», Международного аэропорта Шереметьево и АО «Почта России».

В борьбе за призовой фонд в 3 млн рублей участники классифицируют агрокультуры, предскажут потери почтовых отправлений и улучшат маршрутную инфраструктуру аэропорта. Чемпионат пройдет при поддержке Министерства экономического развития России.

Церемония открытия чемпионата состоится в Иннополисе.