Иннополис примет финал Всероссийской олимпиады по информатике

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

С 6 по 11 апреля в стенах Университета Иннополис состоится финал Всероссийской олимпиады по информатике. Его участниками станут 378 школьников из 77 регионов страны, сообщает пресс-служба IT-вуза.

Победителей и призеров олимпиады определят по итогам двух туров. Они получат право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю состязаний. Льготы будут действовать в течение четырех лет после года проведения олимпиады.

Если победитель будет поступать на непрофильную специальность, то ему по решению вуза могут зачесть 100 баллов за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады. Призер же соревнований на следующий год сможет стать участником их заключительного этапа без учета результатов предшествующих туров.

Организуют мероприятие Университет Иннополис, Министерство просвещения РФ, Институт стратегии развития образования, Министерство образования и науки РТ в партнерстве с лидирующими российскими технологическими компаниями (это VK, «Сбер», «Тинькофф», «Яндекс», МТС, Альфа-банк и Ozon).

Оба тура будут транслироваться онлайн: dovuz.innopolis.university/vsosh-informatics. Решения состязающихся будут комментировать опытные олимпиадники, тренеры и жюри. Рейтинг участников будет формироваться в режиме реального времени.