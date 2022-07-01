Иннополис примет финал всероссийского конкурса «Начни игру»

Иннополис в ноябре текущего года примет финал нового всероссийского конкурса «Начни игру», который будет организован на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект призван объединить разработчиков игр, гейм-дизайнеров и программистов, сообщили в аппарате курирующего Иннополис вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова.

Участники конкурса по направлению «Партнерский кейс» познакомятся и выберут одну из профессий игровой индустрии, а затем пройдут образовательные модули трех уровней сложности и решат задания от партнеров мероприятия. В результате 300 участников выйдут в финал, где, разбившись на команды, создадут образцы продуктов, способных дать эффективное решение задач, предложенных партнерами и компаниями игровой индустрии. Потом состоится презентация созданных прототипов перед экспертами. После определения лучших команд победители получат награды.

В свою очередь по направлению «Акселератор игровых проектов» будут соревноваться молодые люди 14 лет и старше, объединенные в команды. Они пройдут конкурсный отбор на обучение в образовательной программе, направленной на проработку игровых проектов. Обучение завершится публичной презентацией проектов, по итогам которой окажутся отобраны финалисты. В финале участники презентуют готовые игровые проекты перед представителями профессионального сообщества и инвесторами. Затем определят лучшие команды и наградят победителей. Подведение итогов организуют в феврале 2023 года в Москве.

Кроме того, осенью 2022 года в рамках конкурса будет запущен детский трек для участников в возрасте от восьми до 13 лет.

Победители конкурса «Начни игру» получат партнерские гранты на финансирование разработки и продвижения игровых проектов, созданных во время проведения конкурса, стажировки с возможностью последующего трудоустройства команд и отдельных участников в компании-партнеры, ценные призы, гранты на обучение в рамках выбранных профессий и сертификаты на поездки по России от программы «Больше, чем путешествие».

Финалистов партнерского трека будет ждать торжественная церемония подведения итогов в Иннополисе. На прошедшей сегодня в ТАСС пресс-конференции вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов заявил, что активная работа с геймдев-индустрией в России приносит пользу не только профессиональному сообществу разработчиков, но и десяткам смежных индустрий и сотням отраслей, использующим геймификационные технологии.

«Иннополис — город информационных технологий. Сейчас более 8 тыс. специалистов трудятся там в самых разных отраслях, но гейминговой индустрии нет. Геймдев — это и творчество, и технологии, которые могут применены в различных отраслях экономики. Сама по себе гейминговая индустрия также является большим рынком с колоссальным финансовым оборотом. Я считаю, что проект „Начни игру“ — это большой потенциал для развития индустрии и ее участников», — подчеркнул вице-премьер РТ.

«Республика Татарстан всегда активно поддерживала информационные технологии. Мы готовы поддержать финал проекта и создать все условия для творчества и развития индустрии разработки игр нашей страны, особенно для усиления экспорта российского IT», — заверил Шайхутдинов.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. За четыре года работы платформы участниками ее проектов стали более 15 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира.