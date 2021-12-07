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Технологии
7 декабря 2021  20:16

Иннополис приглашает школьников из РТ на бесплатные курсы программирования

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10 декабря в Иннополисе стартуют курсы программирования, где школьники до 14 лет могут бесплатно освоить ряд учебных программ. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Учащимся представят следующие программы: «Разработка 2D-игр в Python», «Телеграм-боты на Python», «Разработка графических интерфейсов» и «Олимпиадное программирование. Начальный уровень».

Продолжительность каждой программы составляет 144 академических часа. Занятия будут проводиться онлайн.
Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

#программирование #курсы
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