Иннополис приглашает школьников из РТ на бесплатные курсы программирования

10 декабря в Иннополисе стартуют курсы программирования, где школьники до 14 лет могут бесплатно освоить ряд учебных программ. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Учащимся представят следующие программы: «Разработка 2D-игр в Python», «Телеграм-боты на Python», «Разработка графических интерфейсов» и «Олимпиадное программирование. Начальный уровень».

Продолжительность каждой программы составляет 144 академических часа. Занятия будут проводиться онлайн.

Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию по ссылке.