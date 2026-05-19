Иннополис приглашает на фестиваль по случаю своего одиннадцатилетия

Одно из предыдущих празднований Дня города в Иннополисе

Иннополис 11 июня организует фестиваль INNO по случаю своего одиннадцатилетия. Гостей ИТ-города ждут музыкальная программа, детские и взрослые активности, а также гастрономическая зона, сообщают организаторы мероприятия.

Запланированы развлечения в необычных форматах, в том числе – технотеннис с клавиатурами вместо ракеток,

гигантская настольная игра и поиск багов на скорость.

Впервые праздник по случаю дня рождения города-спутника Казани завершится вечеринкой под открытым небом на

площади Университета Иннополис. На афтепати выступит казанский музыкант DJ BubbleGum.

Сейчас организаторы фестиваля проводят опен-колл для музыкальных проектов, которые смогут выступить на главной сцене. Сами жители Иннополиса тоже могут стать частью музыкальной программы и присоединиться к выступающим вместе с казанским проектом «Кружок хора».

Имена хедлайнеров музыкальной программы будут объявлены позже, уточняют инициаторы праздника.

Добраться до Иннополиса можно на шаттле. Расписание автобусов выложено по адресу: innopolis1.tmweb.ru/ru/city/bus-schedule. Фестиваль на площади Университета продлится с 17 до 23 часов, вход на него будет свободным.