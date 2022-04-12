Иннополис предложил три направления для решения задач по импортозамещению

Иннополис разработал три направления, которые будут способствовать решению задач по импортозамещению в условиях санкций. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

«Наша задача — максимально уйти от импортных продуктов, чтобы им дать новую жизнь, быстрый рост и последующий экспорт. В кризисный период мы предложили три направления», — отметил он.

Первым из них может стать усиление работы команды инновационного центра Иннополис над продвижением продуктов на российский рынок; вторым — расширение работы по привлечению IT-специалистов; третьим — совместная работа с Правительством России по предложению новых мер поддержки.

«Во-первых, у Иннополиса достаточно компетенций и ресурсов, чтобы настроить новые схемы работы, усилить свои решения и предложить их рынку. Во-вторых, на протяжении нескольких лет Иннополис активно работал с крупными компаниями и сегодня может максимально реализовать задачи, связанные с импортозамещением программных продуктов», — заключил он.