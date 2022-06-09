Иннополис — первый российский город, построенный так, как мечтают IT-специалисты

Уже целый год в Детском городе КидСпейс как магнитом притягивает к себе не только девчонок и мальчишек, но и их родителей одна из любимейших станций — Иннополис. Здесь можно примерить на себя профессию инженера-робототехника, разобраться, из каких обязательных комплектующих состоит любой робот, создать своего уникального робота, запрограммировать его и устроить ему самые настоящие испытания.

За этот год с брендом Иннополис в КидСпейс познакомились более 60 тыс. человек. Юные инженеры-робототехники собрали и успешно запустили на маршрут более 7,2 тыс. роботов из деталей LEGO, установили 7,2 тыс. датчиков расстояния, а также при помощи среды программирования LEGO Spike Prime написали свыше 7 тыс. программ. В общей сложности их роботы проехали более 10 километров.

Иннополис поистине уникальный город, где каждый третий житель — IT-специалист или ученый, ведь именно здесь открыли первый в России Институт искусственного интеллекта, запустили первое в Европе беспилотное такси, создали первую цифровую операционную в РФ, разработали новый беспилотник с возможностью вертикального взлета. А еще в Иннополисе невозможно потерять ключи от дома — вход в квартиру происходит по отпечатку пальцев. Особая экономическая зона «Иннополис» была признана лучшей среди других российских ОЭЗ, выпускники IT-лицея Иннополис достигли лучших результатов ЕГЭ по математике в Республике Татарстан, а трудоустройство студентов Университета Иннополис составляет 100%.

Сегодня самый молодой и технологичный город России Иннополис празднует очередной день рождения. «Поздравляем всех жителей с этим праздником, желаем процветания и мощного развития!» — говорится в обращении Детского города КидСпейс.