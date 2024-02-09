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Иннополис перечислил в бюджет Татарстана почти 2 млрд рублей налогов
В 2023 году Иннополис перечислил в консолидированный бюджет Татарстана 1,9 млрд рублей местных и региональных налогов. Об этом на отчетном заседании Совета города рассказал мэр Руслан Шагалеев.
В мероприятии принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Правительства РТ.
По словам Шагалеева, важным событием для города стал ввод шести домов в ЖК ZION 2 и трех кампусов Университета Иннополис. В 2024 году ожидается сдача первой очереди жилого микрорайона «Ю». В нее вошли три дома и 275 квартир.
Также в планах на два ближайших года запуск экспериментального правового режима для БПЛА и работа над «цифровым двойником» Иннополиса. Ожидается, что в ближайшем будущем здесь появятся гостиница, Центр обработки данных. В рамках благоустройства запланировано создание новых велопешеходных дорожек и завершение обновления канализационных и водоочистных сооружений.
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