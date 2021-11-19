«Иннополис – город будущего»: эксклюзивный репортаж Алины Сулеймановой для ТНВ

2022 год в Татарстане объявлен Президентом республики Рустамом Миннихановым Годом цифровизации. Власти республики планируют превратить Иннополис в первую в стране территорию без правовых ограничений в сфере цифровых инноваций.



Иннополис официально появился на карте России семь лет назад. Малый город Верхнеуслонского района республики Татарстан один из немногих в стране, где ключевой показатель эффективности работы мэрии – индекс счастья местных жителей.



Потенциально счастливы в этом городе на сегодняшний день 3 800 человек. Это люди со всей планеты – молодые и перспективные.



Новейшие технологии в городе практически на каждом шагу. Но самые активные бета-тестеры всего инновационного, что здесь разрабатывается, – сами жители.



Подробнее о татарстанской «Силиконовой долине» вы сможете узнать из эксклюзивного репортажа исполнительного директора телеканала «Татарстан Новый Век» Алины Сулеймановой. Премьера на канале ТНВ-Планета состоится 22 ноября в 19:10 по московскому времени, а также 24 ноября в 21:00 по московскому времени на ТНВ-Татарстан.