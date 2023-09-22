Иннополис договорился о сотрудничестве по внедрению беспилотных технологий

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Иннополис во второй день международного форума Kazan Digital Week Иннополис заключил ряд значимых соглашений, в том числе и о сотрудничестве по внедрению беспилотных технологий. Подписание документов прошло в присутствии заместителя Премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

В частности, Университет Иннополис, ОЭЗ «Иннополис» и компания «Беспилотные авиационные системы» договорились о партнерстве по вопросам интеграции беспилотных авиационных систем в национальное воздушное пространство и развития инновационного потенциала транспортной отрасли в целом.

Планируется разработка проектов для внедрения беспилотных технологий в перевозку грузов и людей, тушение пожаров и так далее. Будет создан центр обучения и тренажерной подготовки внешних пилотов дронов. Предполагается также автоматизировать полеты БПЛА в городской агломерации и предупреждать их конфликты в воздухе.

Особая экономическая зона «Иннополис» заключила соглашение о сотрудничестве с совместным российско-китайским предприятием — ООО «Та — Информационные технологии». На территории технопарка в сфере высоких технологий «ИнноПарк» в Иннополисе должно быть запущено производство по сборке коммутационного и сетевого оборудования, роутеров и систем хранения данных. Установить оборудование и запустить производства первого этапа стороны должны до конца 2023 года.

Кроме того, Университет Иннополис заключил сразу два соглашения с компанией «Ростелеком». Первое из них предполагает сотрудничество в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Стороны будут создавать совместные образовательные программы для подготовки инженеров нового поколения, развивать и применять передовые технологии для создания IT-продуктов. Также за счет финансовой поддержки компании на базе вуза появятся лаборатории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, вычислительными системами и специализированным прикладным программным обеспечением.

Второй меморандум между университетом и «Ростелекомом» направлен на совместную разработку программных продуктов для отечественной платформы «Яга». Эта система управления задачами и проектами призвана заменить продукты от австралийской компании Atlassian (Trello, Jira и Confluence).

Upd. (1.05): Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал Иннополис «центром притяжения IT-специалистов». На территории ОЭЗ «Иннополис» на сегодняшний день работают 342 компании, чьи инвестиции превысили 112 млрд рублей. В ходе Kazan Digital Week город-спутник Казани посетил глава Минцифры России Максут Шадаев.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Сегодня у России есть научные достижения, уникальные исследователи, создающие прорывные технологии новой эпохи, накоплен первый опыт их практического применения», — уверен глава государства.