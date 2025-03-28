Инклюзия, забота об экологии и детях: в Казани поддержали семь социальных проектов

Третий год подряд в Казани проходит грантовый конкурс компании СИБУР, направленный на поддержку социально значимых проектов «Формула хороших дел». В число победителей вошли семь инициатив, подробнее – в репортаже «Татар-информа».





«Нашим сотрудникам важно не только иметь хорошую работу, но и понимать, чем они могут заняться в свободное время»

Победители грантового конкурса социально значимых проектов «Формула хороших дел» в Казани были приглашены в офис компании СИБУР, где посетили экскурсию по предприятию. Затем состоялась церемония награждения, где они получили памятные призы и дипломы. Причем среди грантополучателей оказались не только некоммерческие организации, но и школы, детские сады и даже университеты города.

«С каждым годом количество и качество заявок растет. От Казани мы получили около 50 заявок, семь из них стали победителями», – отметила руководитель программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» Елена Снежко.

Конкурс проводится в Казани уже третий год, за это время некоторые проекты выросли до межрегионального уровня и оказывают большой социальный эффект, продолжила она.

«Я очень благодарна авторам проектов, рады, что в Казани такие ответственные жители, которым не все равно, что приходит в городе. Хочется, чтобы они продолжали расти. Мы видим примеры, когда маленькие грантовые проекты дорастают до межрегиональных масштабов», - подчеркнула Елена Снежко.

Для компании важно, чтобы для сотрудников создавались качественные условия не только на самом предприятии, но и в социальной жизни, сообщила она.

«СИБУР - это социально ответственная компания. Нам не все равно, что происходит в городах, где располагаются наши предприятия. Понимаем, что нашим сотрудникам важно не только иметь хорошую работу, но и какая в городе инфраструктура, культура, школы», - пояснила Снежко.

Музейные смены для детей с ОВЗ в Казанском Кремле

Перед церемонией награждения победители получили возможность рассказать о своих проектах. Постоянным участником конкурса стал музея-заповедник «Казанский Кремль». Он уже три года получает поддержку от предприятия на организацию музейных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Смены для детей на территории Казанского Кремля мы планируем провести летом 2025 года. Предусмотрены смены для слабовидящих детей, глухих и слабослышащих подростков. Таким образом мы знакомим ребят с музейной жизнью Кремля, на протяжении нескольких дней они познакомятся с нашими площадками через экскурсии, мастер-классы, а в конце их ждет семейный пикник», - отметила руководитель отдела просветительских и инклюзивных программам музея-заповедника «Казанский Кремль» Дарья Муратова.

Оборудование для детей с расстройством аутистического спектра

Грант получит и детский сад №101 Кировского района Казани. Там работает группа для детей с расстройством аутистического спектра. По проекту для них будет закуплено специализированное оборудование. Примечательно, что детский сад уже второй год становится победителем.

«В прошлом году мы уже выигрывали грант конкурса "Формула хороших дел". Было закуплено оборудование для коррекционной помощи детям с расстройством аутистического спектра. И мы просто в восторге. С его помощью, в первую очередь, мы развиваем речь у детей. И уже достигли больших результатов. Многие из них начали разговаривать и отвечать на вопросы», - пояснила заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе детского сада №101 в Казани Таскира Халикова.

В этом году детский сад пошел дальше, теперь их проект направлен на развитие познавательных способностей у детей. С помощью оборудования, которое будет закуплено на грант, они смогут ставить опыты и исследования, ставить гипотезы и выстраивать алгоритмы, добавила она.

Ранняя профориентация для детей через игру «Будущее ядерной энергетики»

Ещё одним проектом - победителем стала игра «Будущее ядерной энергетики», которая объединит учеников 10 школ Казани и поможет их ранней профориентации, а также популяризации химии и физики. Автором стал политехнический лицей №182.

«Наш проект направлен на раннюю профориентационную работу в области физики и химии. Он подразумевает пятидневную смену, где дети почувствуют в интенсивах и лекториях, а затем представят проекты по реализации природных ресурсов на предприятиях», - рассказала методист лицея, учитель физики Анастасия Масаутова.

Будет собрано 10 команд по четыре человека из разных школ Кировского и Московского районов Казани. На протяжении пяти дней они будут соревноваться в знании наук. Победители получат ценные призы.

Также среди победителей оказались и два проекта экологической направленности: «Наши зелёные друзья», который объединит детей с ограниченными возможностями здоровья и нормотипичных детей через заботу о природе, и «Лейка», благодаря этой инициативе будут поощрены активисты, заботящиеся о полисадках во дворах домов.

Фото: пресс-служба "Казаньоргсинтеза"