Инклюзивный заплыв в Казани объединит учеников спортшкол и спортсменов с синдромом Дауна

В Казани с 7 по 11 сентября в четвертый раз пройдет открытый турнир по плаванию «Победим вместе», который объединит 150 спортсменов из 34 регионов России и еще пяти стран. Традиционным событием соревнований станет инклюзивная эстафета, в которой примут участие смешанные команды из учеников городских спортшкол и спортсменов с синдромом Дауна. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила директор проекта благотворительного фонда «Победим вместе» Елена Ланина.

«Очень трогательный момент наших соревнований — это смешанная инклюзивная эстафета. В ней в прошлом году приняли участие порядка 30 человек. Было восемь дорожек, по два заплыва. В каждой команде по четыре человека, двое из которых — с синдромом Дауна и два представителя казанских спортшкол. В этом году будет аналогичный заплыв. Они проплывут четыре дорожки по 25 метров вольным стилем», — рассказала спикер.

По ее словам, проведение подобных соревнований важно не только для того, чтобы устроить для детей с синдромом Дауна праздник, но и поддержать их родителей, ведь они станут самыми главными зрителями и болельщиками.

Соревнования уже в четвертый раз пройдут в Казани. Помимо самих заплывов, спортсменов ждет еще и богатая культурная и экскурсионная программа, добавил председатель Комитета физической культуры и спорта города Альберт Салихов.

«Завтра для всех наших спортсменов мы проведем экскурсию по Казани, покажем весь город, а в последний день соревнований запланирован ужин в городском Ботаническом саду, где культурную программу покажут сами участники турнира», — пояснил он.

В Казани уделяют большое внимание развитию инклюзивного спорта, в частности, 13 спортивных объектов города безвозмездно предоставляют часы для занятий с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Также параллельно с турниром по плаванию «Победим вместе» в Казани будут проходить соревнования по футболу для людей с ОВЗ, куда соберутся порядка 400 спортсменов со всей страны, заключил Салихов.

В организации соревнований поучаствуют и свыше 50 волонтеров, которые будут сопровождать спортсменов на протяжении всего турнира, помогать им и станут их тимлидерами, отметила председатель Татарстанского регионального отделения Специальной Олимпиады России Лариса Парфенова.

«Приходя после участия в этом турнире, волонтеры полностью меняют свое мировоззрение, потому что общение со спортсменами с синдромом Дауна, их родителями — это уникальный опыт. В этом году мы получили большой отклик от студентов, я думаю, что число будущих специалистов адаптивной физической культуры в республике будет только расти», — сообщила Парфенова.

Она напомнила, что в Татарстане благодаря спортсменке Лейсан Зариповой был создан дополнительный класс ИН-2 в настольном теннисе, в котором соревнуются ребята именно с синдромом Дауна.

Торжественное открытие соревнований состоится 8 сентября в 10:00 в плавательном бассейне «Акчарлак» в Казани. Вход для зрителей свободный.