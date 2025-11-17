news_header_top
Культура 17 ноября 2025 15:38

Инклюзивный фестиваль «Мечта без границ» завершится Гала-концертом в Казани

Инклюзивный Фестиваль «Мечта без границ» завершится Гала-концертом в Казани. Мероприятие пройдет 23 ноября в Концертном зале Культурного Центра «Чулпан».

Проект Центра развития творческой молодежи «Идиллия Арт» направлен на творческую поддержку молодых музыкантов с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль объединяет исполнителей из Детских музыкальных школ, Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева и Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова.

Разнообразную музыкальную программу представит оркестр «Солисты Казани», который порадует зрителей и знаменитыми произведениями классики, и современными яркими концертными номерами.

В качестве солистов выступят:

  • Аиша Абдуллина (фортепиано),
  • Аида Абдуллина (скрипка),
  • Анна Манюхина (скрипка),
  • Хафиз Садертдинов (фортепиано),
  • Джамиль Хамитов (скрипка),
  • Амир Гумеров (фортепиано)
  • Тамирлан Гилязетдинов (балалайка),
  • Екатерина Гришина и Имиль Хамидуллин (фортепианный дуэт)

Прозвучат концерты В.А. Моцарта, О. Ридинга, А. Роули, знаменитая Прелюдия cis-moll С.В. Рахманинова в переложении для фортепиано с оркестром, пьесы Э. Ромберга, Н. Даутова, Б. Трояновского.

Подарком для слушателей концерта станет выступление приглашенного коллектива – Инклюзивного сводного хора «Трамплин» (руководитель – заслуженная артистка РТ Ксения Романова, хормейстер – Анна Кутепова).

В исполнении хора прозвучат две песни о доброте, вере в лучшее и стремлении к мечте – «Прекрасное далеко» Е. Крылатова и композиция из репертуара группы A-Мега – «Лететь».

В программе вечера выступят солисты Центра «Идиллия Арт»: Аделия Зарифуллина (фортепиано) и Азат Нургаянов (скрипка).

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Руководитель – выпускница КГК им. Н.Г. Жиганова, концертирующая пианистка, лауреат международных конкурсов и заместитель председателя молодежного парламента при Госсовете РТ Аделия Зарифуллина.

Художественный руководитель – известная пианистка и педагог, кандидат искусствоведения Юлия Монастыршина.

