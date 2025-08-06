Инклюзивный центр для новорожденных с ОВЗ создадут в Казани на базе фонда «Ярдам-Помощь»

Инклюзивный медицинский центр, ориентированный на помощь новорожденным с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), планируют создать на базе благотворительного фонда «Ярдам-Помощь» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Одно из ключевых направлений работы центра – обучение родителей правильному уходу за младенцами. По оценкам специалистов, своевременная и профессиональная помощь в первые 200 дней жизни способна предотвратить инвалидность у 30% детей.

Медицинский центр разместится в новом корпусе реабилитационного комплекса фонда на улице Серова. Строительство здания планируется завершить в 2026 году.

Ключевые аспекты будущей работы с детьми с ОВЗ были обсуждены на прошедшем в Казани круглом столе. В дискуссии приняли участие депутат Государственной Думы от Татарстана, бывший министр здравоохранения республики Айрат Фаррахов, вице-президент фонда «Ярдам-Помощь», депутат Казгордумы Малика Гельмутдинова, а также директор благотворительного фонда «Особенные дети» из Уфы Файруза Латыпова, которая поделилась своим опытом работы с тяжелобольными детьми.

Айрат Фаррахов в своем Телеграм-канале отметил, что внедрение современных и инновационных разработок может способствовать снижению показателей детской инвалидности. Он подчеркнул, что в последние годы наблюдается рост числа детей с инвалидностью, а предложенные решения выглядят весьма перспективно и способны оказать реальную практическую помощь.

В будущем центре планируют создать комплексную систему психолого-медико-педагогической абилитации для младенцев с ОВЗ и их родителей. Малика Гельмутдинова обратила внимание на то, что рождение особенного ребенка часто становится серьезным испытанием для семьи, особенно для молодых родителей.

По ее мнению, в такие моменты крайне важно предоставить родителям поддержку, помочь им адаптироваться к новым условиям и научить их полноценно жить и развиваться вместе с ребенком. Она отметила, что своевременная помощь специалистов может сыграть решающую роль в судьбе малыша.

Как приемная мама 13 детей с ОВЗ, Гельмутдинова подчеркнула, что главное – не упустить драгоценное время, в которое можно оказать ребенку максимальную помощь.

Она также добавила, что уже сейчас в «Ярдам-Помощь» созданы все необходимые условия для абилитации и реабилитации семей, воспитывающих детей с ОВЗ.

В летнее время на базе фонда работает лагерь дневного пребывания, где для детей и родителей организуют занятия по лечебной физкультуре, рукоделию, проводят экскурсии, а также предоставляют психологическую, юридическую и медицинскую помощь.

Фонд «Ярдам-Помощь» специализируется на поддержке людей с инвалидностью: нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Также он оказывает помощь участникам СВО и их семьям. За 12 лет работы поддержку в центре получили более 45 тысяч человек.