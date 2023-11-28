Инклюзивный бал и тест «Доступная среда»: какие мероприятия пройдут в Декаду инвалидов

К Международному дню инвалидов в 2023 году в Татарстане запланировано более 1,5 тыс. различных мероприятий. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.

«В Декаду инвалидов пройдет большой инклюзивный форум „Искусство добра“, а также фестиваль творчества „Возьмемся за руки, друзья!“. Под руководством Инессы Клюкиной инклюзивная студия „Э-моция“ поставит спектакль „Сказки старой Казани“», — сказала она.

Спикер напомнила, что в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир» в этом году состоялся Международный кубок шеф-поваров KazanForum—2023, где 30 ребят с инвалидностью готовили и украшали блюда с лучшими шеф-поварами из разных стран. Также в Казани прошел Межрегиональный открытый реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников «Шаг за шагом — два сердца рядом».

«С 1 по 10 декабря в республике продет тотальный тест „Доступная среда“, на который уже зарегистрировались около 18 тыс. человек. Тест стартует на этой неделе, приглашаем всех к участию», — отметила Зарипова.

По запросу родительского сообщества в республике проводятся инклюзивные специализированные смены для ребят. Уже прошли шесть смен, еще две запланированы в Бугульминском районе. Ожидается, что их участниками станут 200 человек.

В Декаду инвалидов во всех муниципальных образованиях будет работать телефон горячей линии, пройдут бесплатные консультации о правах людей с инвалидностью, законных представителей детей с ограниченными возможностями по медико-социальным вопросам, различные спортивные и культурно-массовые мероприятия — концерты, литературно-музыкальные встречи, социально-инклюзивные мастер-классы.

«1 декабря во Дворце культуры Железнодорожников пройдет гала-концерт Всероссийского фестиваля „Луч — люди, умеющие чувствовать“. 5 декабря в Казанской Ратуше состоится второй республиканский инклюзивный бал, 8 декабря в театре кукол „Экият“ пройдет праздник „Искусство добра“ для детей с ограниченными возможностями. Открытый фестиваль „Возьмемся за руки, друзья“ состоится 13 декабря в Доме культуры Саид-Галиева», — уточнила Зарипова.

Всем людям нужны поддержка и опора, но особенно они нужны людям с ограниченными возможностями, заключила министр.