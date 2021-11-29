Инклюзивность и социализация: с 1 декабря в Казани стартует Декада инвалидов

С начала декабря в татарстанской столице дадут старт Декаде инвалидов, приуроченной к Международному дню инвалидов. В этом году мероприятия декады пройдут в особом формате, с учетом антиковидных ограничений. Но несмотря на пандемию, тема поддержки семей с инвалидами остается на особом контроле городских властей. Об этом на деловом понедельнике рассказала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«На сегодняшний день в нашем городе проживают более 84 тыс. людей с ограниченными возможностями, из которых 5,3 тыс. — дети», — отметила Сагитова.

По ее словам, в татарстанской столице идет активная работа по социализации жителей с ограничениями по здоровью. Это направление является одним из приоритетных в социальной политике Казани.

«Особое внимание в этом году уделялось теме детей с ограниченными возможностями. Не раз проводились встречи с родителями таких детей, проходили тематические совещания с участием депутатов Казгородумы, встречи с фондами. В итоге был принят целый ряд решений для повышения качества жизни таких семей», — рассказала Гузель Сагитова.

Она напомнила, что в начале осени в Казани заработал проект «Социальные няни» для мам, которые в одиночку воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в рамках проекта помощь получают 74 мамы с детьми-инвалидами.

«Принято решение об организации во всех районах города инклюзивных досуговых центров для детей с ограничениями по здоровью», — отметила Сагитова.

Продолжается трудоемкая работа над картой городской доступности. С июля по ноябрь 2021 года было проверено 964 объекта: 37 спортивных, 54 подростковых клуба, 207 объектов культуры, 12 медучреждений, 654 торговых объекта.

«В ходе этой работы стало понятно, что анализировать нужно не только доступность учреждений, но и всю прилегающую инфраструктуру. В рамках госпрограммы „Доступная среда“ 105 учреждений образования были адаптированы для воспитания детей с ОВЗ. В школах Казани учатся 1011 детей-инвалидов, 703 ребенка с ОВЗ. На дому обучаются 678 таких детей», — сказала специалист.

По ее словам, в этом направлении важно не только количество проделанных мероприятий, но и качество самой работы. Так, в этом году профильную единовременную материальную помощь на общую сумму свыше 1 млн рублей получили 248 казанских семей. В то же время в план мероприятий декады в этом году внесла свои коррективы пандемия коронавиурсной инфекции.

«Ежегодно в рамках декады инвалидов учреждениями культуры города проводилось более 80 мероприятий, в которых принимали участие более 7 тыс. человек. Однако пандемия вносит свои коррективы. В целях безопасности мероприятия в этом году будут проходить в особом формате. Первого декабря праздничный концерт пройдет с соблюдением всех антиковидных мер в ДК Ленина и КЦ „Чулпан“», — пояснила Гузель Сагитова.

Все новые городские социальные объекты должны быть доступны для людей с ограничениями по здоровью, подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

«В этом году наши депутаты (Казгордумы) привлекли дополнительное внимание к детям и родителям с тяжелыми диагнозами и сами участвуют в этой работе. <...> Здесь недостаточно просто выделять нужные средства, очень важны специалисты, которых не так много», — подчеркнул Ильсур Метшин и поручил держать это направление на постоянном контроле.

