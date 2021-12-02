Инклюзивная школа творчества в Болгаре пополнилась ткацкими станками

В Болгаре Спасского района Татарстана фонд инклюзивной школы творчества «Позитив» пополнился двумя новыми ткацкими станками и гончарным кругом. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Приобретение нового оборудования стало возможным благодаря проекту, созданном Чистопольской Епархией на средства Фонда президентских грантов. Выигранный грант будет направлен на открытие студий ткацкого и гончарного дела.

Протоирей Алексий Ахметзянов рассказал, что в планах есть намерения и дальше развивать инклюзивную школу. На данный момент здесь обучаются, в том числе, дети с ограниченными возможностями, у которых огромный творческий потенциал.

«Хотим, чтобы они, как и другие воспитанники, освоили как можно больше профессий. В жизни им это пригодится», — рассказал протоирей Алексий Ахметзянов.