Иниятулла Кутуев: Сабантуй важен для татар как среда общения на родном языке

Сабантуй в разных регионах России и за рубежом — не просто любимый праздник, но и площадка для общения на родном языке. Такое мнение высказал в ходе встречи с активом Татарского дворянского собрания руководитель татарского общества «Изге юл» города Тосно Ленинградской области Иниятулла Кутуев.

«Сабантуй для нас праздник радости. Язык ведь теряется, а мы на Сабантуе собираемся, и, пусть ломая языки, все же стараемся говорить по-татарски. Хоть на празднике Сабантуй у нас появляется среда общения. Обязательно надо поднимать, развивать наш язык», — поделился он во время встречи, прошедшей в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Первый Сабантуй в Тосно прошел еще после революции, перерыв был сделан в годы Великой Отечественной войны. «Мы его возобновили. Звонили постоянному представителю Шамилю Ахметшину — он без вопросов приезжал на праздник. В прошлом году при огромной поддержке Рената Валиуллина мы провели наш 25-й Сабантуй», — сказал Иниятулла Кутуев.

Он отметил большую роль постоянного представительства в создании крепких связей с Татарстаном.

«Здесь татары живут три века. Мы как-то не знали, не видели друг друга. Мост между Санкт-Петербургом и Татарстаном проложило представительство. Оно открылось в 1996 году, а уже год спустя заработала наша организация. Когда открылось представительство, открылись прямые пути к нашей исторической родине — Татарстану», — сказал Иниятулла Кутуев.

Он также рассказал, как с помощью заметки в газете искал своих соплеменников в Санкт-Петербурге. «Ко мне обратилась женщина, татарка. У нее умерла мама, и ей нужен был мулла, чтобы похоронить ее по нашим традициям. Я написал в газету заметку: „Отзовитесь, земляки!“. Напомнил, что наши предки еще 300 лет назад с Петром I приехали сюда из Казанской губернии. После этого стали собираться, общаться с местными татарами», — сказал он.

Татарское общество «Изге юл» проводит мероприятия, посвященные народному поэту Габдулле Тукаю, поэту-герою Мусе Джалилю. «Районные власти спрашивают: „Какое отношение к городу Тосно имеет Тукай?“. Великий поэт был в Петербурге всего один раз в жизни, в 1912 году, но этот город навсегда полюбился ему. Как мы это можем забыть? Вот уже 20 лет мы проводим конкурс „Тукаевские чтения“. Помимо этого, конкурс „Джалиловские чтения“ тоже впервые начал проводиться в Тосно», — напомнил руководитель организации.