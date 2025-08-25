Инициативы Татарстана по созданию комфортной городской среды оценили эксперты

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шесть проектов Татарстана стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Республика получит 474,3 млн рублей федерального гранта на благоустройство парков, улиц и общественных пространств в 2026-2027 годах. Среди победителей – Высокая Гора, Аксубаево, Алексеевское, Кукмор, Тетюши и Мензелинск. Эксперты обсудили важность конкурса и то, как он меняет республику.

Конкурс по благоустройству проводился в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который прошел 20-21 августа в Казани. В нем приняли участие более 1500 делегатов и 100 экспертов из 89 регионов страны.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин отметил, что Татарстан участвует в конкурсе с 2018 года: за это время победителями стали 49 заявок из 23 населенных пунктов, при этом 40 проектов уже реализованы. Он подчеркнул, что республика активно разрабатывает мастер-планы для городов и поселков, включающие как благоустройство, так и экономическое развитие.

По его словам, именно татарстанские подходы легли в основу федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Гафиятуллин добавил, что шесть новых проектов-победителей демонстрируют комплексный подход: современные архитектурные решения сочетаются с сохранением исторического и природного наследия, что позволит преобразить общественные пространства и повысить качество жизни жителей.

Член Комитета Госдумы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин отметил, что Татарстан традиционно внедряет передовые практики в сфере благоустройства. По его словам, именно по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова здесь впервые в стране стартовала масштабная программа благоустройства парков и скверов, которой в этом году исполняется 10 лет.

Метшин подчеркнул, что в Татарстане одной из первых была внедрена практика совместного обсуждения проектов с жителями, впоследствии растиражированная по всей стране. В республике этот опыт стал основой для реализации программы «Наш двор» по преображению придомовых территорий.

Он также указал, что принципы сопроектирования и вовлечения жителей в процесс благоустройства сегодня стали нормой, что способствует более бережному отношению к родным городам и поселкам.

Депутат добавил, что за десятилетие республика заметно преобразилась, а населенные пункты – от крупных городов до малых районов – стали комфортными и привлекательными для жизни, чему активно способствуют федеральные проекты.

Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что победа шести проектов республики в конкурсе по развитию общественных пространств наглядно демонстрирует эффективность государственной программы.

Она подчеркнула, что расширение географии конкурса за счет включения сел и поселков городского типа является стратегически верным шагом, позволяющим обеспечить комплексное развитие территорий и повысить качество жизни не только в городах, но и в малых населенных пунктах.

По словам Павловой, сумма федеральной поддержки в 474,3 млн рублей представляет собой серьезные инвестиции, гарантирующие реализацию проектов на высоком уровне. Она также отметила системную работу Института развития городов Татарстана, администраций и местных сообществ, благодаря которой заявки формируются с учетом реальных потребностей жителей.

Все проекты, подчеркнула эксперт, направлены на преображение ключевых пространств – парков, центральных улиц и площадей. По ее мнению, это не просто благоустройство, а создание новых точек притяжения, стимулирование социальной и экономической активности, сохранение исторического облика и формирование современной комфортной среды.

Депутат Казанской городской Думы, директор сети фитнес-клубов «Maximus», член Генерального совета партии «Единая Россия» Марсель Шарапов отметил значимость победы шести проектов Татарстана в федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды. Он подчеркнул, что участие около 300 инициатив со всей страны говорит о растущем интересе к благоустройству общественных пространств и значимости местных инициатив.

По словам Шарапова, выделение республике 474,3 млн рублей станет серьезной поддержкой, которая позволит существенно повысить качество жизни жителей. Он также обратил внимание на то, что впервые возможность участия в конкурсе получили малые населенные пункты, и это открывает новые перспективы для развития территорий.

Депутат отметил, что проекты из Высокой Горы, Аксубаева и Алексеевского подтверждают: даже небольшие поселения способны на масштабные преобразования. Он также подчеркнул важность работы Института развития городов Татарстана, который совместно с муниципалитетами формирует инициативы, отвечающие реальным запросам населения.