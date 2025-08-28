Инициативу об ограничении печати книг на русском языке рассмотрят на Украине

Петиция об ограничении выпуска и распространения русскоязычных печатных и электронных книг набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Теперь правительство страны обязано рассмотреть данную инициативу, сообщает «ТАСС».

Автор документа предлагает ужесточить законодательство: ограничить тираж русскоязычных изданий до 0,01% от общего объема, полностью запретить распространение книг на русском языке на территории Украины, а также прекратить публикацию и переиздание произведений российских авторов и авторов из стран – союзников России.

Среди предложений также – введение штрафов для нарушителей, усиление контроля за издательствами и типографиями, обязательная отчетность о выпущенной продукции, а также проведение экспертной проверки книг на предмет пропаганды и пророссийских взглядов.