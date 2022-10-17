Инфраструктуру нижнекамских садов и огородов улучшили на 286 млн рублей

С 2017 по 2021 год инфраструктура нижнекамских садовых товариществ была улучшена на 286 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Нижнекамского городского садоводческого некоммерческого товарищества Ильгам Булатов.

«В рамках республиканской программы ведутся работы по ремонту внешней инженерной инфраструктуры СНТ. Нижнекамск стал одним из первых по реализации программы развития садоводческого движения. С 2017 по 2021 год были проведены работы по реконструкции объектов водоснабжения, электроснабжения, дорожного хозяйства на общую сумму 286 млн рублей, которые позволили улучшить условия на 25 тыс. участков. В каждом СНТ был проведен ремонт хотя бы одного из перечисленных видов объектов», — отметил докладчик.

На сегодняшний день в Нижнекамском районе зарегистрировано 29 садовых товариществ, количество участков превышает 27 тыс. Выступающий обратил внимание на их значимость для нижнекамцев: «Для многих горожан это не только отдых на своих участках, но и формирование стратегических запасов овощей и фруктов», — сказал он.

При этом с сегодняшнего дня, 17 октября, в Нижнекамске завершается летний сезон транспортного обслуживания поездок горожан в сады-огороды. Вместе с тем открывается работа четырех пригородных маршрутов: №120 Нижнекамск — Прости, №106 Нижнекамск — Ильинка, №123 Нижнекамск — Смыловка и №138 Нижнекамск — Березовая грива. Автобусы отправляются с автовокзала.